Kamala Harris'in mitingi Gazze protestosuyla bölündü

DHA

ABD'de seçimlere çok az bir süre kala, dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD’de Demokratların adayı Kamala Harris, dün başkent Washington'da bir miting düzenledi.

Harris’in, Trump'ı eleştirdiği anlarda konuşması, Gazze protestosuyla bölündü.



AMERİKA'NIN İSRAİL'E SİLAH DESTEĞİ YAPMAMASI İSTENDİ

Mitingde Filistin ile dayanışma sloganları atan bir grup, Amerika'nın İsrail'e silah desteği yapmamasını istedi.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ülkeye sadece ‘kaos’ ve ‘kriz’ getireceğini söyleyen Harris, "Trump'ın ekonomik reçeteleri, orta ve düşük gelir gruplarına zarar verecek." ifadesinde bulundu.

GÖSTERİ HARRIS'İN KONUŞMASI SONA ERENE KADAR DEVAM ETTİ

Harris, ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz destek sebebiyle protesto edilirken, kalabalık grup, Filistin ile Gazze'ye destek sloganları atarak, Joe Biden-Kamala Harris yönetimine tepki gösterdi.

Harris'in konuşması sona erene kadar gösterilerine devam eden grup, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Beyaz Saray'ın bulunduğu caddeye yürüdü.