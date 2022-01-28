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    Kanada, 2020'de Rusya ile 1,8 milyar dolarlık ticaret yaptı

    Kanada’nın, Kırım’ı ilhak ettikten sonra yaptırımlar uygulamaya başladığı Rusya ile 2020'de toplam 1,8 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdiği bildirildi.
    • AA
    • 28.01.2022 - 23:08
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    Kanada, 2020'de Rusya ile 1,8 milyar dolarlık ticaret yaptı

    CTV News’in, Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) Trade Map verilerine dayanarak verdiği habere göre, Kanada, uyguladığı ve halen geçerli olan mevcut yaptırımlara rağmen Rusya ile arasındaki ticaret devam etti.

    İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DIŞ TİCARET HACMİ, 1,8 MİLYAR DOLAR OLDU

    Verilere göre, 2020'de Kanada Rusya'dan 1,19 milyar dolardan fazla ithalat gerçekleştirirken, Rusya’ya da 617 milyon dolardan fazla mal ihraç etti. Böylece iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 1,8 milyar doları buldu.

    ITC'nin Ticaret Haritası, Kanada'nın 2020'de Rusya'ya ihracatının üçte birinin nükleer reaktörler, makineler, mekanik cihazlar ve kazanlar olmak üzere toplam 617 milyon dolar olduğunu gösteriyor. Diğer önemli ihracatlar ise helikopterler ve uçaklar, uzay araçları ve tarım makineleri olarak kayıtlara girdi.

    Kanada, 2020 de Rusya ile 1,8 milyar dolarlık ticaret yaptı #1

    KANADA, GÜBRE İTHALATININ YÜZDE 10'UNU RUSYA'DAN ALIYOR

    Bu arada Kanada'nın Rusya'dan 2020'de yaptığı toplam ithalatın yaklaşık dörtte biri mineral yakıtlar, yağlar ile gübreden oluştu. Kanada, gübre ithalatının yüzde 10'unu Rusya'dan karşılıyor.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, son basın toplantısında bir soruya cevap verirken, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması konusunu Kanada’nın müttefikleri ile ele aldıklarını belirterek, "dünya ile hareket edeceklerini" açıklamıştı.

    KANADA, KIRIMI İLHAKINDAN DOLAYI RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULUYOR

    Kanada, Kırım’ı ilhak ettiği gerekçesiyle 2014'ten bu yana Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım uyguluyor.

    Kanada, 2020 de Rusya ile 1,8 milyar dolarlık ticaret yaptı #2


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