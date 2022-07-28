Kanada: Papa'nın özrü yetmez

Ottawa yönetimi, Vatikan Devlet Başkanı'nın özrünü yeterli bulmadı. Yerli halk ile uzlaşma sürecinin devam ettiği belirtildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yatılı kilise okullarında geçmiş yıllarda yaşanan istismar olayları nedeniyle Kanada'ya ziyaret düzenledi.

Yerli halk ile buluşan Papa, özür dileyerek, "Tövbe haccının ilk adımı tekrar af dilemek ve size bir kez daha çok üzgün olduğumu söylemek." dedi.

Papa'ya tepki

Kanada hükümeti, Papa'nın ülkedeki kilise tarafından işletilen yatılı okullardaki suistimaller için yerli halklardan özür dilemesinin yeterli olmadığını belirtti.

France 24'ün aktardığına göre, istismar olayları üzerinde uzlaşmanın, hâlâ devam eden bir süreç olduğuna vurgu yapıldı.

Hükümetin tepkisi, Francis'in Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmek üzere Quebec'e yaptığı ziyaret sırasında geldi.

Binlerce yerli çocuk öldü

Konuyu soruşturan Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayınlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

Çocuk mezarları ortaya çıktı

Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.