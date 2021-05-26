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    Kanada’da bir kadın, otobanda doğum yaptı

    Doğum yapmak için eşiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıkan kadın, hastaneye yetişemeyince ücretli otobanda doğum yaptı. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 11:22
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    Kanada’da bir kadın, otobanda doğum yaptı

    Kanada’nın Ontario eyaletinin Toronto kentinde yaşayan Ericka Campbell, doğum sancıları tutunca eşi ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

    Ücretli Ontario 407 otobanındayken Campbell’ın sancıları arttı.

    Doğumun başladığını ve hastaneye yetişemeyeceklerini anlayan baba, arabayı kenara çekti.

    EŞİ YARDIM ETTİ, ARABADA DOĞURDU

    Sağlık görevlileriyle telefonla iletişime geçen babanın, eşinin doğumuna yardım etmesi sonucu çiftin 3'üncü çocuğu Nova dünyaya geldi.

    Anne ve bebek ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Kanada'da doğum sancısı tutan kadın, otobanda doğum yaptı VİDEO

    1 YIL BOYUNCA OTOBANDAN ÜCRETSİZ GEÇECEKLER

    Öte yandan ücretli otobanda dünyaya gelen bebek için çifte, söz konusu otobanı işleten 407 ETR şirketi tarafından 1 yıl boyunca otobanda ücretsiz seyahat etmelerine imkan tanıyan bir sertifika hediye edildi.

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    ARABA KOLTUKLARININ MALİYETİ DE KARŞILANACAK

    Şirket tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Ontario 407 otobanında dünyaya gelen bebek Nova Campbell'ın muhteşem doğumunu, ebeveynlerine 1 yıllık ücretsiz seyahat sertifikası ve bebek ile kardeşlerinin araba koltuklarının maliyetini karşılamak için de hediye sertifikası vererek kutluyoruz. Bu güzel aileyi tebrik ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

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