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Kanada’da bir kadın, otobanda doğum yaptı

Kanada’da bir kadın, otobanda doğum yaptı

Doğum yapmak için eşiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıkan kadın, hastaneye yetişemeyince ücretli otobanda doğum yaptı. O anlar kameraya yansıdı.