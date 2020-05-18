Kanada'da gösteri uçağının düşme anı kamerada

Koronavirüse karşı moral uçuşu yapan gösteri uçağı düştü. Kazada, kaptan pilot hayatını kaybetti.

Kanada'da talihsiz bir kaza yaşandı.

Ülkenin Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri akrobasi ekibi Karkuşları'nın (Snowbirds) gösteri uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Kazada, kaptan pilot Jennifer Casey hayatını kaybetti. İkinci pilot Richard MacDougall ise ağır yaralandı.

AKROBASİ JETİNİN DÜŞME ANI

Kamloops şehrinde akrobasi jetinin düştüğü bölgede, bir evde yangın çıktı. Uçağın düşme anı, amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Kanada'da koronaya karşı halka moral uçuşu yapan uçak düştü VİDEO

"HALKIN MORALİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN..."

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kaptan pilot ve Karkuşları'nın sözcüsü Casey'in ölümünden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Trudeau, açıklamasında koronavirüs salgınını işaret ederek, "Son iki haftadır, Karkuşları bu zor zamanlarda Kanadalılar'ın moralini yüksek tutmak için ülke çapında uçuyor." ifadesini kullandı.

(Jennifer Casey)

YARALANAN PİLOTUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Karkuşları ekibinin bir üyesinin öldüğü, yaralanan pilotun ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.