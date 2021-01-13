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    Kanada'da karantinayı delmek için kocasına tasma takıp gezdirdi

    Koronavirüs kısıtlamasını delmek isteyen bir kadın, sokağa çıkmak için yasal neden olan 'köpek gezdirme' gerekçesini eşi üzerinde uyguladı. Kanadalı kadın, eşine tasma takıp sokakta gezdi.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 13:58
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    Kanada'da karantinayı delmek için kocasına tasma takıp gezdirdi

    Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek isteyen bir kadının başvurduğu yöntem, görenleri hayrete düşürdü.

    Quebec bölgesindeki Sherbrooke kentinde, dışarı çıkmak için tek yasal neden 'köpek gezdirmek' olarak belirlenmişti.

    'Köpek gezdirme'yi eşi üzerinde deneyen kadın, eşine tasma takarak, sokakta gezdi.

    "KÖPEĞİMİ GEZDİRİYORUM"

    Polisin kontrolüne denk gelen kadın, "Köpeğimi gezidiriyorum. Bu gayet doğal" ifadelerini kullandı.

    ÇİFTE 1.200'ER DOLAR CEZA

    Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, "çiftin polisle hiç işbirliği yapmadığını" söyledi.

    Çifte 1.200'er dolar para cezası kesildi. Quebec bölgesinde akşam 20.00 ve sabah 05.00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı.

    YASAL GEREKÇE

    Ülkede uygulanan karantina kurallarına göre söz konusu saatlerde, evin yakınlarında köpeği yürüyüşe çıkartmak dışarı çıkmak için tek yasal neden olarak görülüyor.

    Kanada da karantinayı delmek için kocasına tasma takıp gezdirdi #1

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