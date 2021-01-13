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- Kanada'da karantinayı delmek için kocasına tasma takıp gezdirdi
Kanada'da karantinayı delmek için kocasına tasma takıp gezdirdi
- DHA
- 13.01.2021 - 13:55
- Güncelleme : 13.01.2021 - 13:58
Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek isteyen bir kadının başvurduğu yöntem, görenleri hayrete düşürdü.
Quebec bölgesindeki Sherbrooke kentinde, dışarı çıkmak için tek yasal neden 'köpek gezdirmek' olarak belirlenmişti.
'Köpek gezdirme'yi eşi üzerinde deneyen kadın, eşine tasma takarak, sokakta gezdi.
"KÖPEĞİMİ GEZDİRİYORUM"
Polisin kontrolüne denk gelen kadın, "Köpeğimi gezidiriyorum. Bu gayet doğal" ifadelerini kullandı.
ÇİFTE 1.200'ER DOLAR CEZA
Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, "çiftin polisle hiç işbirliği yapmadığını" söyledi.
Çifte 1.200'er dolar para cezası kesildi. Quebec bölgesinde akşam 20.00 ve sabah 05.00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı.
YASAL GEREKÇE
Ülkede uygulanan karantina kurallarına göre söz konusu saatlerde, evin yakınlarında köpeği yürüyüşe çıkartmak dışarı çıkmak için tek yasal neden olarak görülüyor.