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Kanada'da karantinayı delmek için kocasına tasma takıp gezdirdi

Kanada'da karantinayı delmek için kocasına tasma takıp gezdirdi

Koronavirüs kısıtlamasını delmek isteyen bir kadın, sokağa çıkmak için yasal neden olan 'köpek gezdirme' gerekçesini eşi üzerinde uyguladı. Kanadalı kadın, eşine tasma takıp sokakta gezdi.