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- Kanada'da koronadan ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Kanada'da koronadan ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Kanada'da, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 51’e yükseldi.
- AA
- 28.10.2020 - 19:01
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada koronavirüs kaynaklı 271 yeni ölüm vakası kaydedildi.
Böylece korona kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 51’e yükseldi.
1 HAFTADA 28 BİN VAKA
Kanada’daki pozitif vaka sayısı da son bir haftada 28 bin 775 artarak, 225 bin 690'a çıktı.
Ülkede bugüne dek toplam 9 milyon 702 bin 468 kişiye korona testi uygulandı.
Salgının başlangıcından bugüne kadar testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 188 bin 89'a ulaştı.