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    Kanada'da koronadan ölenlerin sayısı 10 bini geçti

    Kanada'da, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 51’e yükseldi.
    • AA
    • 28.10.2020 - 19:01
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    Kanada'da koronadan ölenlerin sayısı 10 bini geçti

    Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada koronavirüs kaynaklı 271 yeni ölüm vakası kaydedildi.

    Böylece korona kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 51’e yükseldi.

    1 HAFTADA 28 BİN VAKA

    Kanada’daki pozitif vaka sayısı da son bir haftada 28 bin 775 artarak, 225 bin 690'a çıktı.

    Ülkede bugüne dek toplam 9 milyon 702 bin 468 kişiye korona testi uygulandı.

    Salgının başlangıcından bugüne kadar testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 188 bin 89'a ulaştı.

    Kanada da koronadan ölenlerin sayısı 10 bini geçti #1

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