Kanada'da Müslüman aileye İslamofobik saldırı

Kanada’da bir vatandaş, otoparkta yürüyen Müslüman anne ve kızının üzerine araç sürerek, ırkçı hakaretlerde bulundu.

Kanada’nın Hamilton kentinde, Müslüman anne ile kızı, bir kişinin İslamofobik saldırısına uğradı.

Hamilton polisinden yapılan açıklamaya göre, kentin Ancaster Meadowlands bölgesindeki bir otoparkta yürüyen anne ile kızına doğru bir araç gelmeye başladı. Polisin açıklamasına göre sürücü, başörtülü olan anne ve kızına Müslüman toplumu hedef alan ırkçı hakaretler ve tehditler savurmaya başladı.

SALDIRGAN ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

62 yaşındaki anne ve 26 yaşındaki kızı caddenin karşısına koşup çalıların arkasına saklandı. Polis, adamın onları aradığını ve bulduğunda öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Kadınlardan birinin çığlık atarak koşması üzerine olaya çevredekilerin müdahale ettiğini duyuran Hamilton polisi, görgü tanıklarının verdiği bilgilerle saldırganı yakaladı.

POLİSLER GÖZALTINA ALDI

40’lı yaşlardaki saldırgan, nefret suçu nedeniyle gözaltına alınırken, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM, aile adına hazırlanan yazılı açıklamayı basına dağıttı ve bu aşamada ailenin kimlik bilgilerinin açıklanmayacağını duyurdu.

Aile adına hazırlanan yazılı açıklamada, “Ailemize yapılan saldırıdan sonra sarsıldık ama kırılmadık. Açık konuşalım, bu kişi ailemizi terörize etmeye çalıştı. Bu kişi tehlikeli bir şekilde aile üyelerimize doğru aracını sürdü. Onlara küfürler etti. Onları ırkçı ve İslamofobik hakaretlerle lanetledi. Onları öldürmekle tehdit etti. Onları aracıyla kaçırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

KANADA HÜKÜMETİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Hükümeti bu konuda daha etkili olmaya çağıran açıklamada, "London kentindeki saldırının ışığında, bu ailemiz için inanılmaz derecede ürkütücü. Yeter artık. Hükümet daha güçlü adımlar atmayı taahhüt etmelidir. Ailemiz ciddi şekilde zarar görebilirdi ve bu olayların devam etmesine izin veremeyiz." dendi.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 8 Haziran günü gerçekleşen terör saldırısında, aracını kaldırımda yürümekte olan Müslüman bir ailenin üzerine süren saldırgan, aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olurken, 9 yaşındaki bir erkek çocuk da ağır yaralamıştı.