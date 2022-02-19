Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği "Özgürlük Konvoyu" protestolarında 70 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ottawa polisinin 3 haftadır devam eden protestolarda 70 eylemciyi gözaltına aldığı bildirildi.

EN AZ 70 KİŞİ TUTUKLANDI

Yetkililer, çoğunlukla itaatsizlik suçlamalarıyla en az 70 kişinin tutuklandığını ve şehrin ana caddelerinden birini kapatanlar dahil yaklaşık iki düzine aracın çekildiğini söyledi.

"POLİS SOKAKLARIMIZIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRMEYE DEVAM EDİYOR"

Geçici Ottawa Polis Şefi Steve Bell, bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı olayla ilgili, "Polis sokaklarımızın kontrolünü ele geçirmek için ilerlemeye devam ediyor. Bu tamamlanana kadar gece gündüz çalışacağız." dedi.

Tutuklananlar arasında en az dört protesto liderinin de bulunduğu vurgulandı.

İKİ ÖNEMLİ PROTESTO LİDERİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin dün akşam saatlerinde başlattığı operasyonda, protesto eylemlerini organize eden Chris Barber ve Tamara Lich gözaltına alındı.

Ottawa polisi, Barber ve Lich'in gözaltına alınması sonrası yaklaşık 100 kontrol noktası kurdu. Kontrol noktaları, çelik bariyerlerle çevrildi.

Polis, halktan ve medya kuruluşlarından eylem alanlarından uzak durmalarını istedi.

Kanada güvenlik güçlerinin, protestoculara karşı operasyonları devam ederken, yeniden bastıran kar fırtınası da hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte toplu taşım sistemi aksamalarla hizmet verirken, okullar ve bazı kurumlar hava muhalefeti nedeniyle kapandı.

FEDERAL PARLAMENTO ÇALIŞMALARINI ASKIYA ALDI

Kanada Federal Parlamentosu da çalışmalarını geçici olarak askıya aldı.

Kanada Federal Parlamentosu Başkanı Anthony Rota, yaptığı açıklamada, parlamento ve Ottawa'nın şehir merkezinin çevresindeki diğer yerlerde gerçekleşmesi beklenen bir polis operasyonu nedeniyle çalışmaların iptal edildiğini duyurdu.

Ottawa polisi perşembe günü geç saatlerde iki önemli protesto liderinin tutuklanması sonrasında işgali sona erdirmek ve diğer protestocuların yardıma gelmelerini önlemek için şehir merkezinin çoğunu yabancılara kapatmıştı.





"SAVAŞ YASASI" YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kovid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan ve 3 haftadır başkent Ottawa'yı felç eden "Özgürlük Konvoyu" protestolarıyla başa çıkabilmek için Kanada hükümeti hafta başında Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu.

Ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edilmişti.

KAMYONCULARIN EYLEMİ

Kanada'da Tamara Lich önderliğindeki bir grup kamyon sürücüsü, hükümetin aşı zorunluluğu kararına karşı ocak ayında başlattıkları eylemle, 29 Ocak'ta başkent Ottawa'da toplanma kararı almışlardı.

Ülke genelinden binlerce kamyoncu, günler süren yolculuğun ardından 29 Ocak'ta Ottawa'ya ulaşmış ve şehrin ana caddelerine park ederek eyleme başlamışlardı.

Kanada'nın ardından dünyanın başka ülkelerinde de aynı eylemlere ilham kaynağı olan protesto, kullanılan yüksek desibelli kornalar, açık alandaki müzik yayınları ve marjinal grupların eylemleri sebebiyle tepkilere neden olmuştu.