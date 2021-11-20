Kanada’da, sel bölgesinde yakıt alımına kısıtlama getirildi

British Columbia eyaletinde etkili olan yağışların ardından yakıt tedarikinin azalması nedeniyle, Vancouver Adası ve Sunshine Coast bölgelerinde akaryakıt alımı 30 litre ile sınırlandırıldı.

Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, British Columbia Tarım Bakanı Lana Popham, felaketler nedeniyle binlerce hayvanın telef olduğunu açıkladı.

Eyalette acil durum ilan edildi.

KANADA SİLAHLI KUVVETLERİ BÖLGEDE

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, British Columbia'da yağışların sellere yol açtığını, federal hükümetin yerel yönetimlerle irtibatta olduğunu söyledi.

Halka destek vermek adına Kanada Silahlı Kuvvetleri gibi kaynaklarını bölgeye gönderdiklerini kaydeden Trudeau, temizlik ve inşa çalışmaları için yine bölgede olacaklarını vurguladı.

YAKIT AZALDI

Yaşanan sel sonrasında bölgeye tedarik edilen yakıt azaldı.

Bu nedenle British Columbia hükümeti, bölgenin güneybatı yakasında, Vancouver Adası'nda (Victoria) ve Sunshine Coast bölgesinde yaşayanların akaryakıt alımını 30 litre ile sınırlandırdı.