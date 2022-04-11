Kanada’dan 33 Rus savunma şirketine yaptırım

Kanada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Rus ordusuna destek sağladığı gerekçesiyle 33 Rus savunma şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rus yönetimine ve şirketlerine yönelik yaptırımlar art arda gelmeye devam ediyor.

Bu yaptırm ülkelerinden Kanada, bu kez Rus savunma şirketlerini hedef aldı.

33 şirkete yaptırım kararı

AA'nın haberine göre Kanada, 33 Rus savunma şirketine, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde yardımlarının olması nedeniyle yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, “Bu kuruluşlar, Rus ordusuna dolaylı ya da doğrudan destek sağladı. Bu nedenle bu şirketler, Vladimir Putin’in Ukrayna’da başlattığı savaştan kaynaklanan acı ve ıstırabın suç ortağıdır. Kanada, Ukrayna’daki durumu yakından izlemeye ve uluslararası ortaklarıyla hareket etmeye devam ediyor.” denildi.



