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    Kanada’dan 33 Rus savunma şirketine yaptırım

    Kanada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Rus ordusuna destek sağladığı gerekçesiyle 33 Rus savunma şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı.
    • 11.04.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 17:07
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    Kanada’dan 33 Rus savunma şirketine yaptırım

    Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rus yönetimine ve şirketlerine yönelik yaptırımlar art arda gelmeye devam ediyor.

    Bu yaptırm ülkelerinden Kanada, bu kez Rus savunma şirketlerini hedef aldı.

    33 şirkete yaptırım kararı

    AA'nın haberine göre Kanada, 33 Rus savunma şirketine, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde yardımlarının olması nedeniyle yaptırım uygulayacağını duyurdu.

    Hükümet tarafından yapılan açıklamada, “Bu kuruluşlar, Rus ordusuna dolaylı ya da doğrudan destek sağladı. Bu nedenle bu şirketler, Vladimir Putin’in Ukrayna’da başlattığı savaştan kaynaklanan acı ve ıstırabın suç ortağıdır. Kanada, Ukrayna’daki durumu yakından izlemeye ve uluslararası ortaklarıyla hareket etmeye devam ediyor.” denildi.

    Kanada’dan 33 Rus savunma şirketine yaptırım #1


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