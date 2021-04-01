Kanadalı atlet donmuş göle yüksek atlayış yaptı

Kanada’nın Quebec eyaletinde Lysanne Richard adındaki atlet, donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı.

Kanada'da ödüllü profesyonel yüksek dalgıç olan Lysanne Richard, 22 metre yükseklikten dalışını tamamlamak için Chaudire-Appalaches bölgesinde 24 inç kalınlığındaki buz kütlesinde delik açıldı.

Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı.

Şartların uygun hala gelmesiyle açık hava dalışını başlatma kararı alındı.

BAŞARILI OLDU

Uzun süren çalışmalar sonucu ekibinin desteği ve bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde Lysanne Richard, dalışı başarıyla tamamladı.

Donmuş göle atladı VİDEO