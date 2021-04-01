Euro
9.6214
-0.49%
Dolar
8.1838
-0.68%
Altın
453.44
0.25%
Borsa
1.403
0.82%
Bitcoin
486.999
-1.97%
EXEN Coin
20.16
-5.75%
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Kanadalı atlet donmuş göle yüksek atlayış yaptı

    Kanada’nın Quebec eyaletinde Lysanne Richard adındaki atlet, donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanadalı atlet donmuş göle yüksek atlayış yaptı

    Kanada'da ödüllü profesyonel yüksek dalgıç olan Lysanne Richard, 22 metre yükseklikten dalışını tamamlamak için Chaudire-Appalaches bölgesinde 24 inç kalınlığındaki buz kütlesinde delik açıldı.

    Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı.

    Şartların uygun hala gelmesiyle açık hava dalışını başlatma kararı alındı.

    BAŞARILI OLDU

    Uzun süren çalışmalar sonucu ekibinin desteği ve bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde Lysanne Richard, dalışı başarıyla tamamladı.

    Lysanne Richard

    Lysanne Richard

    Donmuş göle atladı VİDEO

    Lysanne Richard

    Lysanne Richard

    Lysanne Richard

    Lysanne Richard

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir