Kanadalı yargıç, başörtülü kadından 5 yıl sonra özür diledi

Hakim Marengo, başörtülü kadına hitaben, "İnançlarınıza saygısızlık etmeyi amaçlamadım" dedi.

Kanada'nın Quebec eyaletindeki hakimlerin en üst disiplin organı olan Quebec Yargı Konseyi üyeleri, daha önce aldıkları karar gereğince, Hakim Eliana Marengo ve davasına bakmadığı Rania El-Alloul ile çevrim içi bir oturum gerçekleştirdi.

Konsey üyelerinin önünde özür dilediği metni okuyan Hakim Marengo, El-Alloul'dan başörtüsünü çıkarmasını istemekle hata yaptığını, verdiği rahatsızlıktan pişman olduğunu ve hiçbir zaman suç veya saygısızlık niyetinde olmadığını söyledi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Marengo, o sırada El-Alloul'un başörtüsünü mahkeme salonunda giyilen bir şapka veya güneş gözlüğü ile karşılaştırdığını belirterek, "Şapkalara ve güneş gözlüklerine atıfta bulunmam, basitçe, adliyede davranış kurallarının genel olarak nasıl uygulandığını örnekleme amaçlıydı ve kesinlikle ne size ne de inançlarınıza saygısızlık etme amaçlı değildi. Sizden en içten duygularımla özür diliyorum." dedi.

Rania El-Alloul da Marengo'nun özrünü kabul ettiğini açıkladı.

Eliana Marengo

BAŞÖRTÜSÜ GEREKÇESİYLE DAVAYA BAKMADI

Kanada'nın Montreal kentinde Nisan 2015'te hakim Marengo, trafik suçu sebebiyle duruşmaya gelen davalı Müslüman kadının başörtülü olmasını gerekçe göstererek davaya bakmamıştı.

Marengo, "mahkeme salonlarının laik mekanlar olduğunu, mahkemelerde hakimin karşısına düzgün kıyafetle, şapkasız ve güneş gözlüğü olmadan çıkılması kuralı bulunduğunu" söyleyerek, başörtüsünü de bu kapsamda değerlendirmişti.

Davalı Müslüman kadına, duruşmaya devam etmek için iki seçenek sunan Marengo, bunlardan birinin başörtüsünü çıkarmak, diğerinin de avukat tutarak duruşmalara onu göndermek olduğunu ifade etmişti.

Rania El-Alloul

BAŞÖRTÜYÜ ÇIKARMA TALEBİNİ REDDETTİ

Davalı Rania El-Alloul da avukat tutacak parası bulunmadığını, başörtüsünü de dini inancı nedeniyle çıkarmayacağını belirterek isteği reddetmişti.

Davalı kadının bu kararı üzerine hakim, duruşmaya devam etmemiş ve duruşmayı süresiz ertelediğini açıklamıştı.

Olayın Kanada ve dünya kamuoyuna yansıması üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau başta olmak üzere El-Alloul’a toplumdan destek gelmişti.

Quebec Eyaleti Yargı Konseyi, gelişmeler üzerine gelen onlarca şikayet başvurusunu değerlendirdiği son oturumunda, hakimin, El-Alloul’dan bir mektupla yazılı olarak özür dilemesine karar vermişti.