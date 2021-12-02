Kanadalıların yüzde 52'si İngiliz monarşisini terk etmek istiyor

Kanada'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yarısından fazlasının İngiliz monarşisinden ayrılmak istediğini ortaya koydu.

Kanada'da kamuoyu araştırmalarıyla bilinen Angus Reid Enstitüsü tarafından düzenlenen anketin sonuçlarına göre, halkın yüzde 52'si Kanada'nın monarşi düzeninden çıkmasını, yüzde 25'i mevcut düzenin devam etmesini istiyor.

Ankete katılanların yüzde 23'ü ise kararsızlardan oluşuyor.

Katılımcıların yüzde 55'i yaşadığı sürece Kraliçe 2. Elizabeth'i "Kanada Devleti'nin başı" olarak görmek isterken, bu oran Prens Charles’ın kral olması halinde yüzde 34’e geriledi.

DEĞİŞİM SÜRECİ UZUN VE KARMAŞIK

Uzmanlar, Kanadalıların Kraliyet Ailesi ve monarşiye karşı coşkularının azalmasına rağmen, ülkedeki monarşi düzenini ortadan kaldırmanın "karmaşık bir süreç" olacağı görüşünü dile getirdi.

Kanada’da Kraliçe veya temsilcilerinin rolünde herhangi bir değişiklik yapmak için ülke anayasasının değiştirilmesi gerekiyor.

Anayasayı değiştirmek için federal parlamento, senato ve eyalet yasama organlarının her birinin, aynı metne oy birliğiyle onay vermesi zorunlu.

Uzmanlar, bu yöndeki bir sürecin tamamlanmasının yıllarca sürebileceğini belirtiyor.

BARBADOS'TA 396 YILLIK EGEMENLİK SONA ERDİ

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerden Barbados, 16 Eylül 2020'de başlattığı bağımsızlık sürecini 21 Ekim 2021'de tamamlayarak 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliğine son vermişti.

Barbados’un 30 Kasım’da göreve başlayan ilk Devlet Başkanı Sandra Mason, törenle ilan ettiği bağımsızlıkla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in buradaki devlet başkanı statüsüne son verildiğini ancak ülkesinin İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olarak kalmayı sürdüreceğini duyurmuştu.