Kanada'nın başkentinde Omicron varyantı görüldü

Kovid-19'un yeni mutantı olan Omicron'un Kanada'nın başkenti Ottawa'da görülmesinin ardından eyalet hükümeti, "Varyanta karşı en iyi savunmamız, onu sınırda tutmaktadır" dedi.

Koronavirüsün yeni mutantı olan Omicron'un görüldüğü ülkelerin arasına bir yenisi daha eklendi.

Omicron varyantının ilk vakaları, Kanada'nın başkenti Ottawa'da kayda girdi.

KANADA'DA DA GÖRÜLDÜ

Ontario Eyalet Hükümeti'nden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Ottawa'da Kovid-19'un Omicron varyantının doğrulanmış iki vakasının kaydedildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Ottawa'da her ikisi de Nijerya'dan yakın zamanda seyahat eden iki kişiden bildirilen iki Kovid-19 Omicron varyantı vakası doğrulandı. Ottawa Halk Sağlığı ekipleri, hastaları tecrit altına aldı" denildi.

"VARYANTA KARŞI EN İYİ SAVUNMA ONU SINIRIMIZDA DURDURMAKTIR"

Ontario Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Christine Elliott, iki vakayı doğrulayarak, "Omicron varyantına karşı en iyi savunma, onu sınırımızda durdurmaktır. Yakın zamanda açıklanan önlemlere ek olarak federal hükümeti, nerede olurlarsa olsunlar tüm yolcular için varış noktası testini zorunlu kılmak için gerekli adımları atmaya ve insanları buna teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

KANADA'DA GÜNEY AFRİKA ÜLKELERİNE KARŞI TEDBİRE GİTMİŞTİ

Kanada, 25 Kasım Cuma günü uygulamaya koyduğu kısıtlama ile, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Namibya ve Esvatini'den Kanada'ya veya Kanada üzerinden transit geçiş yapacak yolculara sınırlarını kapatarak yasak koymuştu.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam da 25 Kasım Cuma günü yaptığı açıklamada, "Şu anda bu varyant hakkında çok az şey biliyoruz. Tespit edilen mutasyonlar daha fazla bulaşıcılık potansiyeli gösteriyor. Kanada'da vakaların ortaya çıkmasına şaşırmayacağız" demişti.

Öte yandan Omicron mutasyonu şu ana kadar, Hollanda, Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edildi.