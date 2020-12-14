Kanada'ya koronavirüs aşısının ilk sevkiyatı geldi

Koronvirüs salgını için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatı Kanada'ya ulaştı.

Kanada'da, Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk parti sevikiyatı gerçekleşti.

Başbakan Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 30 bin dozluk aşının geldiğini duyurdu.

Başbakan Trudeau, Montreal'deki Mirabel Uluslararası Havalimanı'na inen uçağın kargosunun boşaltılmasına ait bir fotoğrafı da paylaştı.

"DAHA FAZLA TETİKTE OLMAYA DEVAM"

Açıklamasında da "Bu iyi bir haber. Ancak Kovid-19 ile mücadelemiz bitmedi. Şimdi her zamankinden daha fazla tetikte olmaya devam edelim." ifadesini kullandı.

Pfizer-BioNTech aşıları, ülke genelinde 10 eyalette kurulan toplam 14 dağıtım merkezine gönderilecek.