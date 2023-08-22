Kanarya Adaları’ndaki orman yangınlarında 13 bin kişi tahliye edildi

Akdeniz havzasındaki orman yangınları devam ediyor.
İspanya ve Yunanistan orman yangınlarına teslim.
Özellikle İspanya ana karası ve Kanarya Adaları’ndaki yangınlar tehlikeli boyutlara ulaştı.
13 bin kişi tahliye edildi
Tenerife Adası’nda geçen hafta başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken yetkililer dün itibariyle 13 bin 19 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
"Yangın kasten çıkartıldı"
Kanarya Adaları Birinci Bakanı Fernando Clavijo, 20 Ağustos’ta yaptığı açıklamada yangının kasten çıkartıldığını duyurdu.
İtfaiye yetkilileri, orman yangınlarının Tenerife’de bulunan 11 belediyeyi etkilendiğini ve 13 bin hektardan fazla ormanlık alanının yandığını kaydetti.
Adanın bazı bölgelerindeki yangınların kontrol altına alındığı belirtildi.