Kanserle mücadele eden İngiltere Kralı Charles'ın cenaze programı yeniden düzenlendi Kanser hastası Kral Charles ile ilgili cenaze planlarının tekrar ele alındığı belirtildi.

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İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konulduktan sonra cenaze planları dillendirilmeye başlandı.

Charles'a uygulanan tedavi süreci devam ediyor. İngiliz Kral, kendisine gönderilen destek mesajlarıyla ilgili "En büyük teselli ve teşvik." dedi.

Kanser hastalığı ilerlediği konuşulan Charles ile ilgili cenaze programı ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı.

Charles hakkındaki cenaze söylentileri

Kral Charles'ın olası ölüm haberinin ardından düzenlenecek törenle ilgili planların yeniden ele alındığı belirtildi.

Daily Beast'in aktardığına göre yetkililer, Kral Charles'ın ölümünün kodu olan "Menai Köprüsü Operasyonu" başlıklı "birkaç yüz sayfalık belgenin kopyalarını" inceliyor.

İngiliz toplumunda giderek artan dedikodu

Bu gelişme, Kral Charles'ın söylenenden "çok daha rahatsız" olduğu yönündeki dedikoduların İngiliz toplumunda giderek arttığı bir dönemde yaşanıyor.

"Kendisi gerçekten çok hasta"

İngiltere Kralı'ndan haberdar olan ismi açıklanmayan bir kaynak, şu ifadeleri kullandı:

Kanseri yenmeye elbette kararlı. Herkes iyimser hareket ediyor ama kendisi gerçekten çok hasta. Anlatılandan daha fazlası...

Ölümlerde köprü tabanlı sözcükler kullanılıyor

İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinin tamamının, ölümlerinde kullanılacak köprü tabanlı kod sözcüklere sahip olduğu notu paylaşıldı. Kraliçe Elizabeth'in ölüm planı, "Londra Köprüsü Operasyonu" olarak geçiyordu.

'En kötüsü' planlanıyor

Askeri bir kaynak, cenaze planların sürekli gözden geçirildiğini ancak bu gerçeğin "herhangi bir şekilde yorumlanmasının saçma" olacağını söylerken, "Ordunun yaptığı en kötüsünü planlamaktır." dedi.

2022'de resmen İngiltere Kralı ilan edilen Charles'ın cenazesi için ciddi planlamaların, annesi Kraliçe Elizabeth'in gömülmesinden sonraki gün başladığına da dikkat çekildi.