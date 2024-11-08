Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü! Azerbaycan'da kutlamalar yapılıyor

AA

Azerbaycan, 4 yıl önce 40 yıllık bir zulmü sona erdirdi.

Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü kutlanıyor.

Başkent Bakü'de, bu kapsamda yürüyüşler düzenlendi.

"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü'nün çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere, askerler ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı.

Yürüyüş öncesinde şehitler saygı duruşuyla anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu. Askeri bandonun marşlar seslendirdiği yürüyüşte vatandaşlar da yer aldı.

KARABAĞ'DA DA TÖRENLER VARDI

Bakü'nün yanı sıra Gence, Hankendi, Laçın ve Şuşa'da da yürüyüşler yapıldı.

Azerbaycan ordusu, 4 yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.

KARABAĞ ZAFERİ

27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

TÜRKİYE'DEN TEBRİK

Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Türk ve Azerbaycan bayrağıyla yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ulusal Marşı'ndan bir mısraya da yer verildi.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün kutlandığı paylaşımda, "Karabağ'da kahramanca bir mücadeleyle öz topraklarını işgalden kurtaran ve Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösteren asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyoruz. Türkiye ve Azerbaycan, ilelebet tek millet iki devlet olarak bir ve beraber olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.