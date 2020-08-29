Karadeniz ve Alaska semalarında ABD-Rus gerilimi

Alaska yakınlarında Rusya'ya ait 3 grup keşif uçağına ABD uçakları önleme yaparken, Karadeniz'de de Rusya sınırlarına uçtuğu tespit edilen bir Amerikan keşif uçağına Su-27 jetiyle müdahale edildi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı'nın açıklamasında, KC-135 tipi tanker uçaklarının eşlik ettiği F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının, Rus Hava Kuvvetlerine bağlı 3 grup Tupolev Tu-142 tipi keşif uçaklarına önleme yaptığı belirtildi.

Rus uçaklarının bölgede yaklaşık 5 saat dolaştığına ve Alaska'ya 50 deniz mili kadar yaklaştığına işaret edilen açıklamada, uçakların bu süre boyunca uluslararası hava sahasında kaldığının altı çizildi.

"BU YIL 12'DEN FAZLA ÖNLEME YAPILDI"

NORAD Komutanı General Glen VanHerck ise yaptığı açıklamada, Kuzey Komutanlığı alanında son dönemde yabancı ülke askeri faaliyetlerinin arttığını vurgulayarak, "Bu yıl, 12'den fazla önleme yaptık, bu son yıllardaki en yüksek rakam." bilgisini paylaştı.

KARADENİZ'DE ABD KEŞİF UÇAĞI ENGELLENDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada "28 Ağustos'ta, Rus hava sahası kontrol araçları, Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan bir ABD keşif uçağı belirledi ve Rusya Güney Askeri Bölgesi hava savunma birliklerine ait bir Su-27 avcı uçağı hedefin Rusya sınırlarını ihlalini önlemek için havalandırıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Su-27 pilotlarının hedefe güvenli mesafeden yaklaştığı ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağı olarak belirlediği vurgulandı.

ABD keşif uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşmasının ardından Rus jetinin güvenli bir şekilde üslendiği havaalanına döndüğü ifade edilen açıklamada, tüm uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamda, Rusya Federasyonu devlet sınırının Amerikan keşif uçağı tarafından ihlaline izin verilmediği kaydedildi.