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    Karadeniz'de Rusya - İngiltere gerilimi

    Rus savaş uçakları, İngiltere'ye ait 2 savaş uçağını ve 2 gözetim uçağına engelleme yaptı.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 05:35
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    Karadeniz'de Rusya - İngiltere gerilimi

    İngiltere ile Rusya arasında Kuzey Denizi'nde süre gelen gerilim, bu kez Karadeniz'de ortaya çıktı.

    RUS UÇAKLARINDAN ÖNLEME

    Rusya Ulusal Yönetim Merkezi, Su-27 tipi savaş uçağının, Rus sınırlarına yaklaşan İngiltere’ye ait iki Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağını, RC-135 tipi gözetim uçağını ve KS-3 tipi yakıt uçağını engellediğini duyurdu.

    Karadeniz de Rusya - İngiltere gerilimi #1

    Karadeniz de Rusya - İngiltere gerilimi #2

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