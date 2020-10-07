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- Karadeniz'de Rusya - İngiltere gerilimi
Karadeniz'de Rusya - İngiltere gerilimi
Rus savaş uçakları, İngiltere'ye ait 2 savaş uçağını ve 2 gözetim uçağına engelleme yaptı.
- DHA
- 07.10.2020 - 05:35
İngiltere ile Rusya arasında Kuzey Denizi'nde süre gelen gerilim, bu kez Karadeniz'de ortaya çıktı.
RUS UÇAKLARINDAN ÖNLEME
Rusya Ulusal Yönetim Merkezi, Su-27 tipi savaş uçağının, Rus sınırlarına yaklaşan İngiltere’ye ait iki Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağını, RC-135 tipi gözetim uçağını ve KS-3 tipi yakıt uçağını engellediğini duyurdu.