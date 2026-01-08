Karadeniz'de Rusya'ya giden petrol tankerine drone saldırısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna'ya ait bir İHA, Rusya'nın 'gölge filosuna' ait bir petrol tankerini bir kez daha hedef aldı.

274 metre uzunluğundaki boş petrol tankeri Elbus, petrol yüklemek üzere Rusya’nın Novorossiysk limanına doğru seyir halindeyken, Karadeniz kıyılarının 48 km açığında vuruldu.

SALDIRI SONRASI GEMİDE HASAR OLUŞTU

Çarpma sonucu tanker gemisinin üst kısmı hasar oluştuğu belirtildi.

Geminin İnebolu Limanı'na çekileceği ifade edildi.