Karanlığa gömüldü: O ülkede 2 ay güneş doğmayacak...

Alaska'daki Utqiagvik (eski adıyla Barrow), kutup gündüzü ve kutup gecesi uç noktalarına neden olan Kuzey Kutup Dairesi'nin derinliklerinde yer alır.

Yılın bazı dönemlerinde güneş batmazken, bazılarında ise iki aydan fazla bir süre doğmaz.

Bu kutup gecesi, Dünya'nın eksenindeki eğikliğin bir sonucudur.

Güneş, 2025 yılı için Alaska'da son kez battı.

Yılın son gün batımı, 18 Kasım Salı günü yerel saatle 13:38'de gerçekleşti. Kasaba sadece 45 dakika güneş ışığı gördü.

OCAK'TA DOĞACAK

Resmî verilere göre Utqiagvik’te güneşin yeniden doğması Ocak 22 2026 civarında gerçekleşecek.

Yani yaklaşık 64-65 gün boyunca doğrudan güneş ışığı alınmayacak.