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    Çin'de karantinadan kaçtı: 5 bin kişiyi karantinaya yolladı

    Karantina kurallarına uymayan kişi alışveriş merkezine çıkmasından dolayı, temaslı olabileceği şüphesiyle 5 bin kişi karantinaya alındı.
    • 30.05.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:17
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    Çin'de karantinadan kaçtı: 5 bin kişiyi karantinaya yolladı

    Dünya artık neredeyse koronavirüs salgınını tamamen unutmuş durumda. Tüm ülkelerde maske, mesafe ve benzeri yasaklar ortadan kalkmışken bu yasaklara sıkı sıkıya bağlı kalan hatta şehirleri tümden karantinaya alan tek ülke ise Çin.

    Ülke önlemlere bu kadar önem verirken geçtiğimiz günlerde yaşanan bir ‘firar’ vakası ise sadece Çin’de değil dünya çapında şaşkınlık yarattı…

    Bunun son örneği ise Pekin’de yaşanan akılalmaz olay oldu. Olay, Çin'in başkentte ve Şanghay’da kısıtlamaları gevşetmeye başladığı sırada gerçekleşti.

    Evde karantinaya alındı

    Adı verilmeyen, 40'lı yaşlarının başındaki adam, 23 Mayıs'ta riskli bir bölgede alışverişe çıkmıştı. Bunun üzerine yerel makamlardan uyarı almış ve evde kendini tecrit etmesi gerektiği söylenmişti.

    5 gün sonra testi pozitif çıktı

    Kendisinin ve eşinin koronavirüs testi bu olaydan 5 gün sonra pozitif çıktı. Ancak test sonucu gelene kadar adamın birçok kez dışarı çıktığı ve toplumda salgının yayılması riskini oluşturduğu tespit edildi.

    Temas şüphesiyle 5 bin kişi karantinaya alındı

    Bu nedenle yetkililer, adamla aynı binada yaşayan 258 kişinin karantina merkezine gönderilmesine karar verdi. Ayrıca aynı toplu konutlarda barınan en az 5 bin kişiye de evde tecride girmesi söylendi.

    Çin, Kovid-19'un son derece bulaşıcı Omicron varyantının neden olduğu hastalıkları ortadan kaldırmaya çalışırken sert kısıtlamalara başvuruyor.

    Çin de karantinadan kaçtı: 5 bin kişiyi karantinaya yolladı #1

    Çin de karantinadan kaçtı: 5 bin kişiyi karantinaya yolladı #2

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