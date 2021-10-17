Katar Emiri Al Sani ile IKBY Başkanı Barzani görüştü

Al Sani ile Barzani, ikili ilişkiler ve ortak öneme sahip konuları ele aldı.

Katar ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında başkent Doha'da temas gerçekleşti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

İKİLİ İLİŞKİLER, ORTAK ÖNEME SAHİP KONULAR...

Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilip desteklenmesinin yollarının ele alındığı toplantıda, ortak öneme sahip konular da masaya yatırıldı.

BARZANİ'NİN KATAR TEMASLARI

Barzani, Doha ziyareti kapsamında dün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ile de bir araya gelmişti.

IKBY Başkanı Barzani'nin ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.