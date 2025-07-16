Katar: Gazze için müzakereler henüz ilk aşamada

Gazze Şeridi'nde yönelik ateşkes çalışmaları devam ediyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail ve Hamas müzakere heyetlerinin halen Doha'da olduğunu ve bu heyetlerle görüşmelerin ayrı ayrı sürdüğünü belirterek, "Müzakere heyetleri ve ara bulucular Doha'da bulunuyor. Taraflarla doğrudan değil, bireysel olarak görüşmeler yapılıyor. Bu, sürecin devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER İLK AŞAMADA"

Görüşmelerin, anlaşmanın genel yapısı üzerine odaklandığını ve ayrıntılı müzakerelerin henüz başlamadığını vurgulayan Ensari, "Müzakereler henüz ilk aşamada, şu anda temel meselelerde uzlaşı sağlamaya çalışılıyor" diye konuştu.

Ateşkes için taraflara yönelik baskıların devam ettiğini kaydeden Ensari, ancak sonuç için kesin bir zaman çizelgesi vermenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Gazze'de ateşkese ulaşmak için çabalarımız kesintisiz devam ediyor. Amacımız, tarafları en kısa sürede bir anlaşma zemini üzerinde bir araya getirmek" ifadelerini kullandı.

"ABD HEYETİ NE ZAMAN GELECEK BELLİ DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ekibinin Doha ziyaretine ilişkin net bir tarihin henüz belirlenmediğini de ekleyen Ensari, "Amerikalı ara bulucu heyetin Doha ziyareti için elimizde kesin bir tarih bulunmuyor" dedi.