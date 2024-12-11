Katar, Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açacak

AA

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ensari, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişin açıklamalarda bulundu.

Yeni Suriye ile ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduklarını söyleyen Ensari, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yakında Şam'da büyükelçilik binasını açacaklarını belirtti.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ TEKRAR AÇILACAK

Bunun iki ülke ve iki kardeş halk arasındaki yakın tarihi kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi anlamında alınmış bir karar olduğunu ifade eden Ensari, kararın aynı zamanda Katar Devleti'nin, kardeş Suriye halkına değişmez desteğini yansıttığını vurguladı.

İNSANİ YARDIM AKIŞINI KOLAYLAŞTIRILACAK

Ensari, ayrıca büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Katar'ın halihazırda hava köprüsü aracılığıyla Suriye halkına sağladığı insani yardım akışını kolaylaştırmak için ilgili makamlarla koordinasyonun artacağını ifade etti.