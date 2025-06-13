Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e kınama

ANKA

İsrail'in, İran'a yaptığı saldırı sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor.

Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları kınayarak, bu eylemlerin uluslararası normlara aykırı olduğunu ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.

"TEHLİKELİ VE SORUMSUZ"

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelere ev sahipliği yapan Umman, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınadı.

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı ''tehlikeli ve sorumsuz bir tırmanış'' olarak nitelendirilirken, bunun Birleşmiş Milletler Anlaşması ve uluslararası hukukun ilkelerine açıkça aykırı olduğu belirtildi.

"BÖLGESEL GÜVENSİZLİĞİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR"

Açıklamada, ''Bu tür saldırgan ve ısrarcı davranışlar kabul edilemezdir ve bölgesel barış ile güvenliği daha da istikrarsızlaştırmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

Umman, ayrıca İsrail’i bu gerilimin doğrudan sorumlusu ilan ederek uluslararası toplumu, bu tehlikeli süreci durdurmak için açık ve kararlı bir tutum almaya çağırdı.

GERİLİMİ AZALTMA ÇAĞRISI

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da saldırının ''İran’ın egemenliğine ve güvenliğine açık bir ihlal'' olarak nitelendirildi.

Katar, tüm taraflara itidal ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

BAE Dışişleri Bakanlığı da "İsrail’in askeri saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını'' ifade ederek, bu gelişmenin "bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki olası sonuçlarından derin endişe duyduklarını'' bildirdi.