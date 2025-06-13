Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Haber Merkezi

Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor.

Gazze'de masumlara zulmeden İsrail, sabah saatlerinde İran'ın askeri noktalarını vurdu.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda siviller de zarar görürken, Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırılarının kınandığı açıklamada şöyle denildi:

"BU SALDIRI HUKUKU AÇIKÇA İHLAL EDİYOR"

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.



Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur.

"İSRAİL KÜRESEL HUZURU RİSKE ATMAKTAN KAÇINMIYOR"

Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir.

"ORTA DOĞU'DA DAHA FAZLA KAN GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir.



Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz.



Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ ÖMER ÇELİK'TEN GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sabahın erken saatlerinde sosyal medya hesabından İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, "İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi." diyerek "hukuksuz saldırıları" kınadı.

"İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz." diye açıklama yapan Çelik, "Bu barbarca bir saldırganlıktır." dedi.

"SOYKIRIMCI EYLEMLER"

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir.

Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırganlığının tüm dünya için tehdit olduğunu dile getiren AK Parti Sözcüsü, "Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır." diye kaydetti.