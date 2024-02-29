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Kazakistan bu gece tek saat dilimine geçiyor

Kazakistan bu gece tek saat dilimine geçiyor Ülke genelinde, bugüne kadar kullanılan iki ayrı saat dilimi yerine bu gece itibarıyla tek saat dilimi (UTC+5) uygulanmaya başlanacak.