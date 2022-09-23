Kazakistan: Rusya'dan gelenlerle ilgili tedbirler alınacak

Astana yönetimi, "Durum kontrol altında. Ciddi riskler oluşursa gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinden bu yana Rus vatandaşları, Kazakistan’a gitmeye devam ediyor.

Son 24 saatte Kazakistan'a geçenlerin sayısının 1000'i geçtiği konuşuluyor.

Yaşananlar, Rusya sınırına yakın kentlerin yanı sıra büyük şehirlerin konut ve ulaşım fiyatlarını etkiledi.

"Ciddi riskler oluşursa..."

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarının ülkeye gelmesiyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini ve ciddi riskler oluştuğu takdirde uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan’da bazı vatandaşların Rusya’dan gelenlerin sayısındaki artıştan endişe duyduğu belirtildi.

Kazakistan: Milli çıkarlarımızı korumak için yeterli mekanizmaya sahibiz

Açıklamada, “Bu nedenle şuna açıklık getirmekte fayda var: Yabancı uyrukluların Kazakistan Cumhuriyeti’ne giriş ve kalışlarını belirleyen prosedür var. Şu anda tüm ilgili devlet kurumları, bu durum üzerinde sürekli kontrol sağlıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan topraklarında kalan her yabancı uyruklu vatandaşın, ülkenin göç mevzuatına uymak zorunda olduğu belirten açıklamada, "Devlet, her şeyden üstün olan milli çıkarlarını korumak için yeterli mekanizmaya sahiptir. Çevredeki herhangi bir zor jeopolitik durumda ulusal güvenlik önceliğiyle hareket edeceğimizi belirtmek isteriz." denildi.

"Önlemler alınacak"

Açıklamada, ülkenin altyapısının mevcut göç durumunu zorluk yaşanmadan atlatması için hizmet tesislerinin kapasiteleri dahilinde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Söz konusu durumun yakından takip edildiğinin altı çizilen açıklamada, “Ciddi riskler oluşması durumunda uluslararası hukuk ve ulusal mevzuat dikkate alınarak uygun önlemler alınacaktır.” ifadesi kullanıldı.

"Durum, özel kontrolde tutuluyor"

Ulusal Güvenlik Komitesince yapılan açıklamada da ülkenin Rusya ile sınır kapılarında Kazakistan tarafına geçmek isteyenlerin sayısında artış olduğu kaydedildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, halihazırda 30 kara yolu sınır kapısının normal seyrinde çalıştığına işaret edilerek, “Bunların 4’ünde yolcu ve araç akışının artması nedeniyle tıkanıklık yaşanıyor. Durum, özel kontrolde tutuluyor.” bilgisi paylaşıldı.