Kazakistan’da 3 yaşındaki bir çocuk bir binanın 8. katında asılı kaldı. 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev cesur davranışıyla çocuğu alt kattaki pencereden kurtardı.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 3 yaşındaki bir çocuk bir binanın 8. katında asılı kalınca vatandaşlar harekete geçti.

Yaklaşık 80 metre yükseklikte asılı kalan çocuğun yardımına arkadaşıyla işe gittiği sırada çevredekilerin çığlıkları üzerine olaya şahit olan 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev koştu.

Kazakistan'da binada asılı kalan çocuk kurtarıldı - Video

Alt kattan uzanarak çocuğu içeriye çekti

Shontakbaev, hayatını riske atarak alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak, küçük çocuğu dairenin içerisine çekti.

Küçük çocuğun kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Çocuğun annesinin alışveriş için evden ayrıldığı ve yalnız olduğu belirtilirken, çocuğun pencerenin altına yastıklar ve yumuşak oyuncaklar yığdığı ve ardından pencerenin dışına çıktığını ifade edildi.

“O anda hiçbir şey düşünmedim”

Shontakbaev yaptığı açıklamada, “İnsanların toplandığını fark ettik ve hemen başımı kaldırdım ve sekizinci kattan sarkan bir kız gördüm” ifadelerini kullanarak, hemen binanın 7’inci katına çıktığını aktardı.

Shontakbaev, "Kapıyı çaldık ve neyse ki hemen kapıyı açtılar" ifadelerini kullanarak, “O anda hiçbir şey düşünmedim, sadece çocuğa yardım etmek istedim” dedi.

“Eylemlerimi kahramanca görmüyorum”

Çocuğu kurtardıktan sonra işe gittiğini aktaran Shontakbaev, “Ailesini görmedim bile. Daha sonra, arkadaşımla doğruca işe gittim” ifadelerini kullanarak, “Çocuğu kurtardım ve ayrıldım. Haberlerde ve sosyal ağlarda aniden bana kahraman demeye başladılar. Eylemlerimi kahramanca görmüyorum. Bana göre, böyle durumlarda herkes yardım eli uzatmalı” dedi.

Madalya ile ödüllendirildi

İHA'nın haberine göre Shontakbaev, Acil Durum Bakan Yardımcısı İbrahim Kulshimbayev tarafından madalya ile ödüllendirilirken, Nur Sultan Belediye Başkanı Altay Kulginov tarafından ise tebrik edildi.