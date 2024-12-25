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Haber Merkezi

Dünya güne uçak kazası faciasıyla uyandı.

Saatler 10.00'u gösterdiğinde ajanslara Kazakistan'dan gelen kötü haber düştü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolu'na (AZAL) ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yerel saatle 11.00 sularında yere çakıldı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk bilgilerine göre, uçakta Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya vatandaşları olan 5 mürettebat ve 62 yolcu bulunuyordu.

32 KİŞİ KURTULDU

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, uçaktaki 32 kişinin kurtulduğu ve hastaneye sevk edildiğini açıklanırken olaya ilişkin soruşturma devam diyor.

Diğer yandan kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

UÇAK İÇİNDE SON ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ

Son olarak uçakta bulunan talihsiz yolculardan birinin kazadan hemen önce çektiği görüntülere ulaşıldı.

Uçaktaki panik havasının kan dondurduğu görüntülerde, yolcuların kelime-i şehadet sesleri duyuluyor.

"HER ŞEY YAHŞİ OLACAK"

Görevlilerin yolcuları sakinleştirmek için sık sık anons yaptıkları görüntülerde, kabin görevlisinin "Herkes kemerini bağlasın, her şey yahşi olacak" sözleri de kayda yansıyor.

Görüntülerde uçaktaki oksijen maskelerinin de açıldığı dikkat çekerken görüntüleri çeken yolcunun akıbeti bilinmiyor.