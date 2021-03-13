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Kazakistan'da uçak düştü
Nur-Sultan-Almatı güzergahında ilerleyen uçak, Almatı Havaalanı yakınlarına düştü.
- AA
- 13.03.2021 - 15:29
- Güncelleme : 13.03.2021 - 16:01
Kazakistan'da havaalanına yaklaşan bir uçakla ilgili düştüğü bilgisi aktarıldı.
Yapılan ilk incelemelerde uçağın Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'na ait olduğu belirtildi.
An-26 tipi uçağın, Nur-Sultan-Almatı güzergahında uçtuğu sırada Almatı Havaalanı yakınlarında düştü açıklandı.
4 ÖLÜ
Kazayla ilgili detaylı incelemeler başlatılırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.