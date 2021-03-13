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    Kazakistan'da uçak düştü

    Nur-Sultan-Almatı güzergahında ilerleyen uçak, Almatı Havaalanı yakınlarına düştü.
    • AA
    • 13.03.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 16:01
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    Kazakistan'da uçak düştü

    Kazakistan'da havaalanına yaklaşan bir uçakla ilgili düştüğü bilgisi aktarıldı.

    Yapılan ilk incelemelerde uçağın Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'na ait olduğu belirtildi.

    An-26 tipi uçağın, Nur-Sultan-Almatı güzergahında uçtuğu sırada Almatı Havaalanı yakınlarında düştü açıklandı.

    4 ÖLÜ

    Kazayla ilgili detaylı incelemeler başlatılırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

    Kazakistan da uçak düştü #1

    Kazakistan da uçak düştü #2

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