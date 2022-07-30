Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Kâbe’nin örtüsü değiştirildi. Kabe’nin eski örtüsü ise yetkililer tarafından özenle saklanıyor…

Her yıl kutsal topraklarda milyonlarca hacı adayının Arafat'a çıktığı Kurban Bayramı’nın Arefe gününde yenilenen Kâbe'nin örtüsü, bu yıl 20 gün sonra yenilendi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da değiştirilen Kâbe’nin örtüsü, yaklaşık 850 kilogram ipek, 120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüş iplikten hazırlandı.

Eski örtüsü özenle saklanıyor

İHA'nın haberine göre ipek örtünün üzerine altın ve gümüş ipliklerle Kur'an-ı Kerim ayetleri işlendi.

Kabe’nin eski örtüsü ise yetkililer tarafından özenle saklanıyor ve üst makamlarca talep edilmesi halinde müzelerde sergileniyor.

Kâbe’nin örtüsü değiştirildi VİDEO

Normalde dokunulmuyordu

Hac zamanı, Kabe örtüsü silinirken görülmüş ve dikkat çekmişti.

Normal şartlarda hacı adaylarının bulunduğu dönemde ipek ile özel dokunan üzerinde ayeti kerimeler olan örtüye dokunulmuyordu.