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- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gence'de sivillere saldıran Ermenistan'a tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gence'de sivillere saldıran Ermenistan'a tepki
CHP Lideri, Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.
- AA
- 04.10.2020 - 17:39
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Gence kentinde sivillere saldırmasına Türkiye'den tepkiler sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek masum sivilleri hedef aldığını söyledi.
Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"HAKLI DAVALARINDA AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"
"Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum."