Kenya'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı artıyor

Kenya'da 2024'te vergi yasasına karşı düzenlenen eylemlerin yıl dönümünde polis şiddeti ve kötü yönetim karşıtı protestolar düzenlendi.

Ulusal basın, protestolara ilişkin bilgileri paylaştı.

TOPLAM CAN KAYBI 16

Edinilen bilgilerde, polis şiddeti ve kötü yönetim karşıtı protestolarda 8 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece protestolarda şimdiye kadar ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İÇİŞLERİ BAKANI MURKOMEN'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, 23 şehirde düzenlenen protestolar sırasında birden fazla mağazadan hırsızlık yapıldığını ifade etti.

NE OLMUŞTU

Kenya'da tartışmalı "Vergi Yasası"na karşı düzenlenen protestoların yıl dönümünde geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Yerel basın ve insan hakları kuruluşlarına göre, 2024'te vergi yasasına karşı yapılan, onlarca kişinin öldüğü eylemlerin birinci yıl dönümünde başkent Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Nyahururu ve Machakos dahil olmak üzere 23 şehir ve bölgede gösteriler yapılmıştı.

Ülke genelindeki protestolarda polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

KABŞNE ÜYELERİNİN ÇOĞU GÖREVDEN ALINMIŞTI

25 Haziran 2024'te vergi artışlarını içeren yasa tasarısına karşı on binlerce kişi sokağa dökülmüş, protestolar sırasında meclis binası basılmış ve polisin açtığı ateş sonucu 60'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Olaylar, Başkan William Ruto'ya yönelik istifa çağrılarına ve kabinede ciddi değişikliklere neden olmuştu.

Ruto, Temmuz 2024'te kabine üyelerinin çoğunu görevden almış ve daha kapsayıcı bir yönetim sözü vermişti.