KFOR, NATO'nun İran'a füze fırlattığı iddialarını yalanladı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü, ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle bölgede yükselen tansiyon ve sosyal medyada yer alan dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

KFOR tarafından yapılan açıklamada sosyal medyada NATO'nun Kosova'daki tesislerinden İran'a yönelik füzeler fırlatıldığına ilişkin iddialar yayıldığı kaydedildi.

KFOR yetkilileri NATO'nun böyle bir faaliyete kesinlikle dahil olmadığının altını çizerek NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ittifakın mevcut hava harekatında yer almadığını açıkça ifade ettiğini hatırlattı.

Açıklamada ayrıca ABD'nin Kosova'da güvenliğin ve bölgesel istikrarın desteklenmesinde kilit rol oynamaya devam ettiği kaydedildi.

ABD'nin KFOR bünyesinde yaklaşık 600 askerle görev yaptığı, Doğu Bölgesel Komutanlığı'nı yönettiği ve günlük devriyelerden tatbikatlara, yerel topluluklarla temaslardan yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma projelerine kadar birçok faaliyete katkı sunduğu belirtildi.

28 FARKLI ÜLKEDEN ASKER GÖREV YAPIYOR

Çok uluslu bir yapıya sahip olan KFOR misyonunda 28 farklı ülkeden asker görev yapıyor.

En büyük kontenjanı ABD sağlarken Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler de önemli katkılar sunuyor.

Litvanya ve Karadağ gibi ülkeler ise sınırlı sayıda askerle temsil ediliyor.