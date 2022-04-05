Petrol
106.34
-1.11%
Euro
16.06
-0.33%
Dolar
14.73
0.32%
Altın
910.34
-0.24%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
677.584
0.26%
BTXN Coin
31.30
-9.09%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C
    Kiev istihbaratı Buça katliamının baş şüphelisini açıkladı

    Kiev istihbaratı Buça katliamının baş şüphelisini açıkladı

    Tüm dünyayı derinden sarsan görüntülerin ortaya çıktığı Buça kentindeki katliamın baş şüphelisinin 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov olduğu duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 21:33
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 21:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya-Ukrayna savaşında en trajik görüntüler, başkent Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça şehrinden geldi.

    Rus ordusunun çekildiği şehirde, sokaklarda sivillerin elleri arkadan bağlanmış şekilde infaz edilmiş görüntülerinin yankıları sürüyor.

    Dünya kamuoyunu derinden etkileyen olay sonrası Ukrayna harekete geçti.

    KİEV İSTİHBARATI BAŞ ŞÜPHELİYİ AÇIKLADI

    Kiev istihbaratı, katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için yaptıkları çalışma sonrası bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.

    İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı araştıtmacılar Omurbekov'un birliğinin bölgede bulunduğunu kanıtladı.

    Aynı habere göre, Rus-Ukrayna Savaşı hakkında bilgilendirmek için kurulan gönüllü bir girişim olan InformNapalm, bu iddiasını kanıtlayacak delilleri ise henüz açıklamadı.

    Kiev istihbaratı Buça katliamının baş şüphelisini açıkladı #1

    RUSYA: PLANLANMIŞ TRAJİK BİR GÖSTERİ

    Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini belirtmişti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Planlanmış trajik bir gösteri" olarak nitelendirmişti.

    Kiev istihbaratı Buça katliamının baş şüphelisini açıkladı #2

    Kiev istihbaratı Buça katliamının baş şüphelisini açıkladı #3

    Kiev istihbaratı Buça katliamının baş şüphelisini açıkladı #4

    Kiev istihbaratı Buça katliamının baş şüphelisini açıkladı #5


    İlginizi Çekebilir

    'Semra Güzel'le ilgili farklı değerlendirmeler var'
    Gündem

    'Semra Güzel'le ilgili farklı değerlendirmeler var'

    Fırat Ekspresi'nde kitap okuma etkinliği yapıldı
    Kitap

    Fırat Ekspresi'nde kitap okuma etkinliği yapıldı

    Çiğ yemeniz gereken 10 yiyecek
    Sağlık

    Çiğ yemeniz gereken 10 yiyecek

    Görüş Bildir