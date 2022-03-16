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    Kiev'den Papa'ya davet: Kenti ziyaret edin

    Katoliklerin ruhani lideri, Ukrayna'nın başkentine ziyaret için davet aldı. Vatikan, kendilerine gelen mektupla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 10:54
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    Kiev'den Papa'ya davet: Kenti ziyaret edin

    Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus güçleri tarafından kuşatılmış durumda.

    İki ülke arasındaki savaş devam ederken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'i başkente davet etti.

    "KİEV'İ ZİYARET EDİN" ÇAĞRISI

    Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni'ye göre, Kliçko, Papa'ya mektup yazarak Kiev'e gelmesini istedi.

    Kliçko, mektubunda, Papa'nın Kiev'de bulunmasının "şehirde, ülkede ve ötesinde hayat kurtarmanın ve barışın yolunu açmanın anahtarı" olduğunu söyledi.

    VATİKAN: MEKTUBU ALDIK

    Belediye Başkanı Kliçko ayrıca, Papa'nın söz konusu ziyareti bizzat gerçekleştirememesi halinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ortak bir video konferans yapmasını önerdi.

    Sözcü Bruni, mektubun alındığını doğruladı, ancak Papa'nın Kiev'i ziyaret edip etmeyeceğini veya video konferansa katılıp katılmayacağına dair açıklama yapmadı.

    "SAVAŞI SONA ERDİRİN"

    Bruni, Papa Francis'in "şehrin ve halkının çektiği acılara, kaçmak zorunda kalanlara ve şehrin yönetiminde çalışanlara yakın" olduğunu kaydetti.

    Katoliklerin ruhani lideri, daha önce savaşın sona ermesi için çağrıda bulunmuş, arabuluculuk için Vatikan'ın yardımını teklif etmişti.

    Kiev den Papa ya davet: Kenti ziyaret edin #1


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