Kilo veren Kim Jong-un'un sağlık durumu kötü iddiası

Çeşitli spekülasyonlarla konuşulan Kim'in bu kez kilo verdiği iddia edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni bir söylentiyle gündeme geldi.

Kim'in, ortaya çıkan son fotoğraflarında kilo verdiği belirtilerek, sağlık durumunun iyi olmadığı kaydedildi.

"ÖNEMLİ MİKTARDA KİLO KAYBETTİ"

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansına göre, 37 yaşındaki Kim'in belirgin şekilde daha zayıf göründüğü aktarıldı.

Kim'in geçen hafta politbüro toplantısında konuşurken çekilmiş fotoğrafları analiz edildi. Kuzey Kore liderinin "önemli miktarda kilo kaybetmiş gibi göründüğü" yorumuna yer verildi.

BİLEĞİ İNCELDİ

Guardian'ın aktardığına göre, Kim, kol saatinin kayışını bu kez daha fazla sıktı. Bu da kilo kaybettiği yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor.

Fotoğrafların, Kim'in sol bileğinin Kasım 2020 ve Mart 2021'de çekilen benzer görüntülerden çok daha ince olduğunu gösterdiğine işaret edildi.