Kim Jong-un, üst düzey yetkilileri görevden aldı

Koronavirüs kısıtlamasını ihlal eden birkaç üst düzey parti yetkilisini görevden alan Kim Jong-un, ihlalin ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.

Kuzey Kore’de devlete ait KCNA haber ajansının aktardığına göre Kim Jong-un, yoksul ve izole ülke için "ağır sonuçlara" yol açacağını söylediği bir görev ihmali nedeniyle katı koronavirüs kurallarını uygulamayan birkaç üst düzey yetkiliyi görevden aldı.

Kuzey Kore liderinin "büyük bir kriz" olarak adlandırdığı belirsiz olaydan, kimin veya tam olarak kaç yetkilinin sorumlu olduğu ise belli değil.

Ancak KCNA’ya göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin üst kademelerinin bazı üyeleri değiştirildi.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle ülke zor durumda.

Ülkenin harap sağlık altyapısının, yüksek derecede bulaşıcı olan hastalığı olan çok sayıda hastayı tedavi etmeye uygun olmadığı düşünülüyor.

HİÇBİR KORONAVİRÜS VAKASI BİLDİRMEDİ

Uzmanlar bunun Pyongyang'ın sınırlı test kapasitesinden kaynaklandığını iddia etse de Kuzey Kore, herhangi bir koronavirüs vakasını kamuoyuna açıklamadı.

Ancak, KCNA'nın geçen yaz Güney Kore'den gelen semptomatik bir yolcunun ülkeye girdiğini ve ardından sınır dışı edildiğini açıkladı.

Daha sonra böyle bir olay bildirilmedi.

ÇİN İLE SINIRLARINI KAPATTI

Bugüne kadar Kuzey Kore, bir dizi acımasız halk sağlığı önlemleri sayesinde büyük bir koronavirüs vakası salgınını önleyebildi.

Kim'in geçen yıl, Çin'den mal ithal ederken kurallara uymayan bir gümrük memuru da dahil olmak üzere, koronavirüs ile ilgili suçlardan dolayı iki kişiyi idam ettirdiği öne sürüldü.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin sınırları, yoksul ülke halkının aç kalmasını önlemek için ihtiyaç duyduğu ekonomik bir yaşam çizgisi olan Pekin ile ticaret üzerindeki zincirleme etkilere rağmen virüsü uzak tutmak için Ocak 2020'den bu yana mühürlendi.

ÇAY 70 DOLAR, KAHVE 100 DOLAR

Ardından Pyongyang, kısmen hem sert hava koşullarına hem de ticaret sorunlarına bağlı bir gıda krizi bildirdi.

Pekin'den alınan resmi istatistiklere göre, Çin'den Kuzey Kore’ye yapılan ihracat, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 90 oranında azaldı.

Bazı temel malların fiyatlarının da Pyongyang'da hızla arttığı bildirildi.

Uzmanlar, pirinç ve akaryakıt fiyatlarının nispeten sabit kaldığını, ancak şeker, soya fasulyesi yağı ve un gibi ithal temel ürünlerin fiyatlarının arttığını söylüyor.

Kuzey Koreliler, küçük bir paket siyah çay gibi temel olmayan ürünlerin 70 dolara satılabileceğini, bir paket kahvenin ise 100 dolardan fazlaya mal olabileceğini aktarıyor.

PANDEMİYİ ENGELLENMEYE ÇALIŞTI

Analistler, Kim ve Kuzey Kore rejiminin, ülke liderlerinin virüsün sağlık sistemini nasıl alt edebileceğini bildiği için koronavirüsü uzak tutmak için böylesine aşırı bir planın maliyetlerini önceden kabul ettiğini açıkladı.

Ülkede gönüllü olan Kuzey Koreli sığınmacılar ve yardımcı işçiler, hastanelerinin ve tıbbi tesislerinin genellikle uygun ekipman ve ilaçtan yoksun olduğunu söyledi.

1990'larda kıtlık sırasında deniz aşırı ülkelere kaçan Kuzey Koreliler, anestezi olmadan yapılan ampütasyonların veya hayatta kalmak için yiyecek almak için ilaç satan doktorların hikayelerini paylaştı.

HİÇ KORONAVİRÜS AŞISI ALMADI

Kuzey Kore, küresel aşı ittifakı Gavi ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi olmasına ve koronavirüs aşı programı Covax için uygun olmasına rağmen henüz herhangi bir koronavirüs aşısı almadı.

ABD yönetiminden yetkililer ise geçen ay Beyaz Saray'ın Pyongyang ile aşı paylaşmaya açık olduğunu, ancak Kuzey Kore’nin ne kadar aşı alacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, Kuzey Kore, virüsün sınırların derinliklerine nüfuz etmesini engelleyen bir konumda yer alıyor, çünkü ülke içindeki insanlar istedikleri gibi hareket etme özgürlüğüne sahip değil.

Sığınmacılar, ortalama Kuzey Korelilerin hükümet onayı olmadan evden uzağa seyahat etmelerine izin verilmediğini söyledi.

Bu da virüsün şehirden şehre yayılması için daha az fırsat olacağı anlamına geliyor.