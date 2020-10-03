Kim Jong-un'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Kim Jong-un'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi

ABD ile Kuzey Kore liderleri arasında süren tatlı sert diyaloglar, bu kez koronavirüs salgını ile devam ediyor.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in, koronavirüs testi pozitif çıkan Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

"TRUMP'A VE EŞİNE EN İÇTEN SELAMLAR"

Haberde, Kim'in Trump ve eşine içten selamlarını ilettiği de kaydedildi.