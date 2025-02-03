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Kırgızistan Sağlık Bakanı görevden alındı

Kırgızistan Sağlık Bakanı görevden alındı Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'in görevden alındığı bildirilerek, geçici olarak yerine Erkin Çeçeibayev'in görevlendirildiği duyuruldu.