Kırgızistan Sağlık Bakanı görevden alındı

AA
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev görevinden aldı.
Caparov, geçici olarak yerine Erkin Çeçeibayev'i görevlendirdi.
Açıklama Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapıldı.
MECLİSİN GÜVENOYUNA SUNULACAK
Beyşenaliyev yerine atanan Çeçeibayev, 2018-2020 yıllarında Sağlık Bakan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.
Kırgızistan Tıp Akademisini 1997 yılında bitiren Çeçeibayev görevlendirilmesi, bu hafta meclisin güvenoyuna sunulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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