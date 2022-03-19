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    Kırgızistan'da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı

    Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Burana Uluslararası Moda Haftası etkinliği yapıldı.
    • AA
    • 19.03.2022 - 00:58
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    Kırgızistan'da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı

    Burana Uluslararası Moda Haftası Organizatörü Nazira Begim'in organizasyonundaki etkinlikte, milli motif ve renklerin işlendiği yeni kreasyonlar defilelerle tanıtıldı.

    Kırgızistan'da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı - Video

    DEFİLEYE ORKESTRA EŞLİK ETTİ

    Kırgız Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun Malakit Salonu'nda gerçekleşen defilelere bir orkestra eşlik etti.

    Kırgızistan da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı #1

    ATIK MALZEMELERDEN KIYAFETLER

    Geleneksel kreasyonların arasında atık malzemelerden yapılan kıyafetler dikkati çekti.

    Kırgızistan da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı #2

    KREASYONUN ADI "ZEHİRLENMİŞ NESİL"

    Genç tasarımcı Meerim Turgunbayeva, yaptığı açıklamada, atık malzemelerden yapılan kıyafetlerin kreasyonuna "Zehirlenmiş nesil" adını verdiklerini belirtti.

    Kırgızistan da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı #3

    HAVA KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

    Turgunbayeva, çöpe atılan naylon poşetleri boyayarak hazırladıkları kıyafetleri ile dünyada hava kirliliğine dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

    Kırgızistan da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı #4

    Kırgızistan da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı #5

    Kırgızistan da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı #6

    Kırgızistan da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı #7


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