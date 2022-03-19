Kırgızistan'da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı

Kırgızistan'da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Burana Uluslararası Moda Haftası etkinliği yapıldı.

Burana Uluslararası Moda Haftası Organizatörü Nazira Begim'in organizasyonundaki etkinlikte, milli motif ve renklerin işlendiği yeni kreasyonlar defilelerle tanıtıldı.

Kırgızistan'da atık malzemelerden yapılan kıyafet defilesi tanıtıldı - Video

DEFİLEYE ORKESTRA EŞLİK ETTİ

Kırgız Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun Malakit Salonu'nda gerçekleşen defilelere bir orkestra eşlik etti.

ATIK MALZEMELERDEN KIYAFETLER

Geleneksel kreasyonların arasında atık malzemelerden yapılan kıyafetler dikkati çekti.

KREASYONUN ADI "ZEHİRLENMİŞ NESİL"

Genç tasarımcı Meerim Turgunbayeva, yaptığı açıklamada, atık malzemelerden yapılan kıyafetlerin kreasyonuna "Zehirlenmiş nesil" adını verdiklerini belirtti.

HAVA KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Turgunbayeva, çöpe atılan naylon poşetleri boyayarak hazırladıkları kıyafetleri ile dünyada hava kirliliğine dikkati çekmek istediklerini ifade etti.