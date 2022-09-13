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    Kırgızistan'da Bayraktar TB2 için üs kuruldu

    Üs için düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Caparov'un katılımıyla gerçekleştirildi. Caparov, barış ve istikrar vurgusu yaptı.
    • 13.09.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 14:52
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    Kırgızistan'da Bayraktar TB2 için üs kuruldu

    Orta Asya ülkesi Kırgızistan, Türkiye'den geçtiğimiz yıl Bayraktar TB2 SİHA satın aldı.

    Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetleri tarafından kullanılacak SİHA'ya ülkede kurulan üs için tören düzenlendi.

    Üssün açılışını, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov yaptı.

    Cumhurbaşkanı Caparov TB2'yi imzaladı

    Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'in de hazır bulunduğu açılış töreninde Caparov, Bayraktar TB2 SİHA'ya imzasını attı.

    Caparov, buradaki konuşmasında, barış ve istikrarın ülke sınırlarından başladığını belirterek, üssün hava ve sınır savunma görevini yerine getireceğini vurguladı.

    SİHA'lar hakkında bilgi verildi

    AA'nın haberine göre, üste incelemelerde bulunan Caparov'a devlet sınırının korunmasında görev alan SİHA'ların çalışması hakkında bilgi verildi.

    Kırgızistan, kendi imkanlarıyla geçen yıl Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almıştı.

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