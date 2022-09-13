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Kırgızistan'da Bayraktar TB2 için üs kuruldu

Kırgızistan'da Bayraktar TB2 için üs kuruldu

Üs için düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Caparov'un katılımıyla gerçekleştirildi. Caparov, barış ve istikrar vurgusu yaptı.