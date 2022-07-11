Kırgızistan’da çığ kamerada

Tian Shan dağında tura katılan 10 turistten biri, çığ düşmesini kameraya aldı. Son ana kadar kamerasını açık tutan turist, kaya dibine sığınarak çığdan yara almadan kurtuldu.

1 ABD vatandaşı ile 9 İngiliz’in katıldığı rehberli tur grubu, Kırgızistan’da çığa yakalandı.

Tian Shan dağında trekking turuna turistlerden Harry Shimmin, çığ anını son dakikaya kadar kayıt altına aldı.

10 turist de iyi

Sosyal medyadan açıklama yapan Shimmin, tüm grubun iyi olduğunu ve sadece bir kişinin tedavi gördüğünü söyledi.

Shimmin, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını da sözlerine ekledi.

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