Petrol
104.48
-2.37%
Euro
17.5577
-0.24%
Dolar
17.3291
0.32%
Altın
968.37
0.04%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
361.095
-3.31%
BTXN Coin
7.46
4.04%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Kırgızistan’da çığ kamerada

    Tian Shan dağında tura katılan 10 turistten biri, çığ düşmesini kameraya aldı. Son ana kadar kamerasını açık tutan turist, kaya dibine sığınarak çığdan yara almadan kurtuldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırgızistan’da çığ kamerada

    1 ABD vatandaşı ile 9 İngiliz’in katıldığı rehberli tur grubu, Kırgızistan’da çığa yakalandı.

    Tian Shan dağında trekking turuna turistlerden Harry Shimmin, çığ anını son dakikaya kadar kayıt altına aldı.

    10 turist de iyi

    Sosyal medyadan açıklama yapan Shimmin, tüm grubun iyi olduğunu ve sadece bir kişinin tedavi gördüğünü söyledi.

    Shimmin, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını da sözlerine ekledi.

    Kırgısiztan'da çığı görüntüleyen turistler, çığ altında kaldı VİDEO

    Kırgızistan’da çığ kamerada #1

    Kırgızistan’da çığ kamerada #2

    Kırgızistan’da çığ kamerada #3

    Kırgızistan’da çığ kamerada #4

    Kırgızistan’da çığ kamerada #5


    İlginizi Çekebilir

    Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’na rezervasyonlu araçlar alındı
    İç Haber

    Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’na rezervasyonlu araçlar alındı

    Galatasaray'da gündem Serge Aurier
    Futbol

    Galatasaray'da gündem Serge Aurier

    Kazananları takip edin
    Metabot

    Kazananları takip edin

    Görüş Bildir