Kırgızistan'da Orta Asya'nın en büyük Lenin heykeli kaldırıldı

Haber Merkezi

Kırgızistan'da Sovyetler Birliği izleri siliniyor.

Ülkenin ikinci büyük kenti Oş’ta Sovyetler Birliği döneminde dikilip şehrin simgelerinden biri olarak anılan 23 metrelik Vladimir Lenin heykeli kaldırıldı.

'MİMARİ VE ESTETİK DÜZENLEME'

Vinç yardımıyla kaldırılma anları sosyal medyada çok konuşulurken, durum hem olumlu hem olumsuz tepkiler aldı.

Oş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, heykelin kaldırılmasının "mimari ve estetik düzenleme" kapsamında alındığı belirtildi.

"YAYGIN BİR UYGULAMA"

Açıklamada, "Bu tür değişiklikler şehir planlamasında yaygın bir uygulamadır." denildi.

Yetkililer ayrıca, konunun politikleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

YERİNE BAYRAK DİREĞİ DİKİLECEK

Belediye, Lenin heykelinin bulunduğu alana büyük bir bayrak direği dikileceğini açıkladı.

Daha önce başkent Bişkek’te taşınan başka bir Lenin heykelinin yerine de benzer bir uygulamanın yapıldığı hatırlatıldı.

RUSYA METRO İSTASYONUNA STALİN HEYKELİ DİKMİŞTİ

Açıklamada, Lenin heykellerinin sadece Kırgızistan’da değil, Rusya’nın St. Petersburg ve Belgorod gibi kentlerinde de kaldırıldığı veya başka yerlere taşındığı ifade edilerek bu adımın olağan olduğu savunuldu.

Bu gelişme, Rusya’nın geçtiğimiz hafta Moskova’daki en yoğun metro istasyonlarından birine Josef Stalin’in anıtını dikmesinden hemen sonra geldi.