Kırgızistan'da peçe yasağı

AA

Kırgızistan'da dikkat çeken bir karara imza atıldı.

Ülke yönetimi, kadınların peçe takmasını yasaklayan bir karar aldı.

Karar, Kırgızistan Meclisinin dini alanlara yönelik yaptığı değişikliğin bir parçası olarak Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından 21 Ocak'ta imzalanarak yürürlüğe girdi.

PEÇE TAKMAK YASAKLANDI: DİNİ TOPLANTILAR DA ENGELLENECEK

1 Şubat 2025'de uygulanmaya başlayan yasak, kamusal alanda peçe takan kadınlara ve hapishaneler, gözaltı merkezleri, askeri birlikler, huzurevleri ve engelli bakım evleri gibi kamusal alanlarında dini toplantı yapanlara 20 bin Kırgızistan Somu (8 bin 230 TL) para cezası uygulanmasını öngörüyor.

'GÜVENLİK' NEDENİYLE

Kırgız milletvekilleri yasağın güvenlik nedeniyle gerekli olduğunu, böylece insanların yüzlerinin görülebileceğini ve kimliklerinin tespit edilebileceğini söyledi fakat muhalifler, yasağın kadınları ne giymek istediklerini seçme özgürlüğünden mahrum bıraktığını söylüyor.

3 ÜLKE YASAKLADI

Öte yandan Kırgızistan bölgede peçenin yasaklandığı son ülke oldu.

Ülkede kamusal alanda başörtüsü takmak ise serbest.

Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu diğer bölge ülkeleri okullarda, kamu dairelerinde ve hükümet binalarında başörtüsünü yasaklamıştı.

Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da polis sokaklarda ve çarşılarda baskınlar düzenleyerek uzun sakallı erkekleri toplamış ve sakallarını kesmeye zorlamıştı.