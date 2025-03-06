Kırgızistan'dan Vietnam'a 33 yıl sonra ilk üst düzey resmi ziyaret

AA

Kırgızistan ile Vietnam arasında diplomatik ilişkilerin tesisinde önemli br aşamaya gelindi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, resmi ziyaret kapsamında Vietnam'a geldi.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinden 33 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret gerçekleştirilmiş oldu.

1992'DEN BU YANA BU DÜZEYDE İLK ZİYARET

Yerel medyadaki haberlere göre, Kasımaliyev, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Vietnam'a geldi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh tarafından karşılanan Kasımaliyev'in bu ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1992'deki tesisinden bu yana bu düzeyde ilk ziyaret oldu.

EKONOMİK ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Taraflar, görüşmede üst düzey temasların sürdürülmesi yönündeki kararlılıklarını teyit ederken doğrudan iletişim kanallarının kurulması konusunda da anlaştı.

Söz konusu ziyaret süresince iki ülkenin ekonomik anlaşmalar imzalaması bekleniyor.